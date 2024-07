Caserta TARI | dal prossimo anno diminuisce la tassa

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 19 luglio 2024). Il Consiglio comunale diha approvato leffe2024, con due novità importanti: in primis lasui rifiuti non aumenta nonostante l’inflazione, ma addirittura nel 2025 verrà abbassata, e sarà possibile, nell’corrente, effettuare una dilazione dei pagamenti. Il taglio nel 2025 si avrà grazie a un aumento della percentuale di raccolta differenziata e, di conseguenza, a una riduzione del conferimento di rifiuto indifferenziato, che ha generato un risparmio nel costo dello smaltimento. Al termine del Consiglio, i capigruppo di maggioranza Giovanni Comunale, Nicola Gentile, Francesco Guida, Gianluca Iannucci, Roberto Peluso, Massimo Russo e Liliana Trovato, hcosì commentato: “Questa delibera affronta una questione di grande rilevanza per tutti i cittadini”. Gli esponenti di maggioranza hpoi stigmatizzato l’assenza dei consiglieri di opposizione.