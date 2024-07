Calciomercato Roma l’agente di Baldanzi SVELA | Poteva andare a giocare in QUELLA SQUADRA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 19 luglio 2024), l’entourage del talento dellarivela quante altre squadre ci fossero durante l’ultima sessione di mercato Niccolò Delli Navelli, del management del centrocampista della, ha detto a TMW come non mancassero i club interessati al fantasista, in passato anche nel mirino dell’Inter. «Molti club avevano già messo gli occhi su di lui, anche prima del suo esordio in