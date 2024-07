Calciomercato Palermo rosanero grandi firme | contatti con il Monza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024) E’ sempre più un. Il clubè scatenato sule le prospettive per la prossima stagione sono sempre più interessanti con il chiaro obiettivo di conquistare la promozione in massima categoria. Isono alla ricerca di un esterno per il tecnico Dionisi e l’ultima soluzione ha infiammato ancora di più la piazza. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il clubha messo nel mirino il portoghese Pedro Pereira, in uscita dal.