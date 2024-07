Calciomercato Milan Lazar Samardzic? Previsto l’incontro con il papà Mladen

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 19 luglio 2024), la pista che porta al centrocampistanon si è raffreddata ed èun incontro con ilresta un obiettivo: a breve un incontro con ilagente View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it)con ilLEGGI ANCHE, Geoffrey Moncada prepara l’ affondo per Strahinja Pavlovic. Il punto L'articolocon ilproviene da Daily