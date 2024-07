Calciomercato Inter Romano su Kiwior | Ecco PERCHÉ ha RIFIUTATO il BOLOGNA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Fabrizioha rivelato i motivi per cui Jakubhailcome destinazione.e Juventus alla finestra Jakubdice no al, ma non alla Serie A. Secondo gli aggiornamenti dati da Fabrizio, Juventus efarebbero bene a sperare nell’arrivo del polacco. TRATTATIVA CON IL– «Nelle ultime 48 ore