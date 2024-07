Cade un pezzo di storia | 90 Minuto sulla Rai non andrà più in onda la domenica pomeriggio

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Se non è una rivoluzione gli assomiglia abbastanza: la stagione calcistica 2024/2025, ormai alle porte (la Serie A prenderà il via tra un mese) segnerà anche la nuova collocazione in palinsesto di 90°, una delle trasmissioni simbolo dell’informazione sportiva Rai, che lascia lae si sdoppia in due appuntamenti di secserata, L'articoloundi: “90°Rai nonpiù inlaproviene da Sport in TV.