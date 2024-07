Brasile lo Stato di Rio Grande decreta l’emergenza zoosanitaria dopo la scoperta di un focolaio della malattia di Newcastle

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Non c’è solo l’influenza aviaria a tenera alta la tensione tra le autorità sanitaria negli Usa e in altre parti del mondo. Il governo dellobrasiliano di Riodo Sul hannotoa seguitodi undidi(o pseudopeste aviaria), una delle più temute malattie virali che colpisce gli uccelli domestici e selvatici. Il decreto, in vigore per 90 giorni, permette un’azione più agile nel contenimento dei rischi di diffusione, eliminando alcune barriere burocratiche nel caso in cui vengano rilevati nuovi contagi da virus Paramyxoviridae (APMV-1). Tra le azioni previste nel protocollo c’è “il sacrificio di tutti i volatili in cui èconfermato il“, la disinfezione del luogo e l’istituzione di un sistema di protezione zona e sorveglianza in un perimetro di 10 chilometri.