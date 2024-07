BPPB finanzia OPA Abaco su Exprivia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) (Adnkronos) - Banco BPM, in qualità di Banca Agente e Mandated Lead Arranger e Bookrunner, e Banca Popolare di Puglia e Basilicata, in qualità di Mandated Lead Arranger e Bookrunner, hanno assistito3 S.p.A. nel lancio di un'OPA Volontaria Totalitaria finalizzata all'acquisto della totalità delle azioni diS.p.A. ed al delisting di quest'ultima dal segmento Euronext Milan Altamura, 19 luglio 2024. Con unmento di complessivi € 40 milioni, il pool di banche composto da Banco BPM, in qualità di Banca Agente, Mandated Lead Arranger e Bookrunner (“Banco BPM”), e Banca Popolare di Puglia e Basilicata, in qualità di Mandated Lead Arranger e Bookrunner (“”), ha supportato3 S.p.A. (la “Società”), società veicolo controllata dallaInnovazione S.p.A. (“Innovazione” o lo “Sponsor”), nel lancio di un'OPA Volontaria Totalitaria suS.p.A.