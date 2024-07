Bper Banca | Simone Marcucci nominato Chief Financial Officer

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 luglio 2024)S.p.A. informa che il consiglio di amministrazione, in data odierna, hadella, con decorrenza dal 19 luglio 2024. Il consiglio di amministrazione ha espresso profonda gratitudine a Gian Luca Santi, attualee vice direttore generale, per l’importante contributo fornito in questi anni allo sviluppo della. Gian Luca Santi cesserà dagli incarichi in tale data per perseguire nuove opportunità professionali fuori dal Gruppoha ricoperto diverse posizioni apicali, sia in Italia che in Europa, in qualità die di responsabile di pianificazione e controllo presso un primario grupporio italiano.