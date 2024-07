Borsellino la luce dell’eroe che illumina il popolo

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 19 luglio 2024) Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo. PaoloRoma, 19 lug – Non si capisce per quale strano motivo, gli eroi italiani sarebbero sempre delle eccezioni a dispetto di undi codardi, incapace di lottare e di compiere sacrifici. Al contrario, gli eroi stranieri rappresenterebbero – sempre in base a una fantasiosa tesi autorazzista ma in fin dei conti soprattutto stupida– i popoli e le culture che li hanno prodotti e generati.