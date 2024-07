Borsa | Europa debole nel finale New York in rosso Milano -07%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Borse europee deboli nel, con gli indici Ftse Mib (-0,76% a 3.264 punti) e Ftse 100 (-0,58% a 8.157 punti) di nuovo in funzione. Entrambi sono gestiti da Ftse Russel, società del gruppo London Stock Exchange, colpita dai problemi informatici che hanno bloccato diversi settori nel mondo. Listini deboli nell'ultima seduta della settimana con il Dow Jones in calo dello 0,72%, il Nasdaq dello 0,32%. Nel Vecchio Continente Francoforte (-0,95%) è la peggiore, preceduta da Parigi (-0,64%) e Madrid (-0,59%). Risale a 130 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 2,5 punti al 3,76% e quello tedesco di 3,1 punti al 2,46%. Sale il dollaro a 0,92 euro e a 0,77 sterline, mentre cedono il greggio (Wti -0,82% a 82,14 dollari al barile), il gas naturale (-1,31% a 32,26 euro al MWh) e soprattutto l'oro (-2,1% a 2.412 dollari l'oncia).