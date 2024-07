Basket B1 Caserta ufficializza Alessandro Azzaro ex Piombino

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 19 luglio 2024), ala di 202 cm., nato a Messina il 22 dicembre 1993, sarà uno dei protagonisti della stagione 2024/2025 della Paperdi Juve2021. Ha esordito nei campionati senior con la Sogema Bologna in serie B nel 2011/2012. Dopo un anno di esperienza in serie C con lo Spider Fabriano, ha esordito in Legadue con la maglia della Liomatic Viola Reggio Calabria dove è rimasto anche la stagione successiva. Dal 2015/2016 ha costituito una presenza fissa nel campionato di serie B: prima lo starting five della Nuova Aquila Palermo, poi Cus Jonico Taranto e Bisceglie. Nel 2018/2019 al Giulianova, poi il ritorno in Puglia prima alla Pallacanestro Nardò e, successivamente, di nuovo al Cus Jonico Taranto.