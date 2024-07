Avetrana – Qui non è Hollywood il teaser trailer della serie originale Disney+

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 19 luglio 2024)– Qui non èilha diffuso ile ilposternuovaitaliana– Qui non èche sarà disponibile quest’autunno sulla piattaforma streaming in Italia. Laracconta il delitto diin cui perse la vita la giovane Sarah Scazzi e l’imponente risonanza mediatica che lo caratterizzò. In 4 episodi da 60 minuti, ognuno con il punto di vista di uno dei protagonististoria, Sarah, Sabrina, Michele e Cosima,– Qui non èpropone un racconto a più voci di uno dei più noti casi di cronaca nera italiana.è un paese bruciato dal sole nella periferia pugliese, a ridosso del mare. È il 26 agosto del 2010 quando Sarah, una giovane ragazza di 15 anni, scompare.