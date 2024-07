ATP Gstaad Berrettini sfida Tsitsipas | E’ favorito ma in queste condizioni posso dargli noia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Matteoha conquistato la semifinale dell’ATP 250 di: il romano ha avuto la meglio in due tiebreak di Felix Auger-Aliassime. Un match serratissimo, nel quale a fare la differenza è stata la grande qualità del vincitore di questo torneo nel 2018 di giocare bene i punti importanti.le sue considerazioni dopo il match nell’intervista in campo: “E’ stato un buon match, ho avuto qualche difficoltà nel primo set, ci sono state diverse chance per entrambi. Leerano diverse rispetto ai giorni precedenti, c’era un po’ più di terra, ho fatto fatica inizialmente ad adattarmi. Sono stato bravo a resettare dopo alcune possibilità che non avevo sfruttato e tutto sommato penso che sia una buona vittoria“. Sul match di domani contro Stefanos: “Sarà molto importante riposare bene e recuperare bene in vista di domani.