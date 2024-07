Aneurisma dell’aorta tecnica soft ‘made in Rimini’

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 19 luglio 2024) (Adnkronos) – Una'made in Rimini' contro l'dell'aorta. L'équipe di Chirurgia vascolare dell'ospedale Infermi, diretta da Salvatore Tarantini, ha messo a punto una metodica ibrida per il trattamento percutaneo endovascolare dell'aorta toracico-addominale. Una procedura mininvasiva presentata da Paolo Spath al 31esimo Congresso internazionale di angiologia che si è tenuto in giugno a Porto