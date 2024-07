All’Avis di Serravalle l’assemblea pubblica sul nuovo stadio di Empoli

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 19 luglio 2024)– Progetto di, si presenta anche in una assembleail project financing. A margine delle comunicazioni del sindaco di, Alessio Mantellassi, sulle linee programmatiche della nuova amministrazione, è stato annunciato in consiglio comunale un appuntamento aperto al pubblico destinato al futura della Carlo Castellani Computer Gross Arena.si terrà martedì 30 luglio alle 21,30, nella sede dell’Avis di, in via Guido Rossa a. Vi parteciperanno il sindaco Mantellassi, Gianmarco Lupi, direttore organizzativo dell’Fc e i professionisti del progetto di riqualificazione.sarà aperta al pubblico e sarà il primo appuntamento inserito all’interno del percorso di partecipazione annunciato dall’amministrazione comunale.