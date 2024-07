Ali fa di tutto per entrare in contatto con il piccolo Efe sperando che un giorno riesca finalmente a guardarlo negli occhi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 19 luglio 2024) Mandato in pausa La rosa della vendetta, stasera alle 21.35 Canale 5 manda in onda Mio figlio, film turco con Kivanç Tatlitug, attore amatissimo grazie alla serie La ragazza e l’ufficiale e The Family (nuova soap). La trama mette al centro il rapporto tra un padre single e un figlio affetto da un disturbo della comunicazione.