Al via domani ad Arezzo Muschio Fest Love animals eat plants due giorni sabato 20 e domenica 21 luglio dedicati all' antispecismo

(Di venerdì 19 luglio 2024), 192024 – Al viaad, eat", due20 e21all', al mondo degli animali e alla cucina vegetale con presentazioni di libri, dibattiti, spettacoli teatrali, documentari, mostre fotografiche, campagne di salvataggio animali e testimonianze di chi gestisce i rifugi, il tutto gustando cibo vegan a cura di Sarma Bistrot e Pangea Food. Gli eventi sono in programma ad, dalle ore 15.30 alle 21 circa nello spazio Mengo 2.0 in via Alfieri. Ideato da un collettivo di attivisti aretini, "" sarà l'occasione per informarsi su cos'è l', il movimento che promuove l'uguaglianza e il rispetto di tutte le specie animali, e sulla scelta vegan.