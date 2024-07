Al supermercato COOP di Zola Predosa al via la raccolta di bottiglie in plastica per rifare nuove bottiglie

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 luglio 2024) Nello spazio antistante al negozio dellaerativa in Via Delle Officine, 27, ubicato l’ecocompattatore Coripet per il bottle to bottle.Soci e clienti possono contribuire al recupero dellaper uso alimentare, ricevendo un incentivo., 19 luglio 2024.Alleanza 3.0 guarda al futuro e dà il via alla collaborazione con Coripet, consorzio volontario senza