Achille Costacurta sparito dai social | Martina Colombari perde il lavoro ecco cosa è successo 

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 19 luglio 2024) Era attesa come madrina alla tredicesima edizione di “Bandiere sotto le stelle”, maha dovuto rinunciare al suo ruolo dopo il caos con protagonista il figlio. Al suo posto, come annunciato sui manifesti ufficiali, ci sarà Natasha Stefanenko.daiil” La scelta di "daiil”," L'articolodaiil”,proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.