Abusi edilizi al Parco delle Cave sequestrate tre torri Otto indagati c' è anche l' ex presidente degli architetti

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 19 luglio 2024) La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato il cantiere'Residenze LAC', situato in via Cancano 5, vicino al. Il complesso residenziale, costituito da trecon 77 appartamenti, è attualmente al centro di un'inchiesta della Procura di Milano per presunti, lottizzazioneva, abuso d'ufficio e false attestazioni. Segui su affaritaliani.it