A Fermo Learning By Doing studenti e imprese lavorano sul futuro

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il progetto "By" promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria Marche, ha portato un’importante sinergia tra scuole, università enel territorio di. Questo progetto ha coinvolto scuole e università in due fasi: da novembre a febbraio per gli incontri presso le sedi didattiche, e da marzo a giugno per la creazione dei progetti attraverso incontri tecnici mirati con imprenditori,e professori. L'articolo ABy”,sul