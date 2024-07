Wta Palermo 2024 | programma date orari copertura tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il, le, gli, latv edel WTA 250 di, torneo di scena da lunedì 15 a domenica 21 luglio. Dopo Qinwen Zheng, numero 8 del ranking e campionessa in carica, il torneo ha annunciato un’altra protagonista di spicco: si tratta di Karolina Muchova, finalista del Roland Garros 2023, alla quale è stata concessa una wild card. Ai nastri di partenza anche varie azzurre, da Sara Errani a Martina Trevisan, passando per Lucia Bronzetti. MONTEPREMI TABELLONE La diretta televisiva del WTA 250 diè affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una direttaattraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).