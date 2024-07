Webuild +6% per analisti ben posizionata per superare stime

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 luglio 2024) MILANO (ITALPRESS) – Giornata di rally pera Piazza Affari. Il titolo ha segnato una delle migliori performance di tutto il listino milanese, con un progresso del 6,48%, anche grazie ai commenti positivi da parte deglidi Exane Bnp Paribas. La casa d’affari ha riavviato la copertura del titolo con rating outperform e prezzo obiettivo di 3 euro per azione. Secondo gli esperti, l’azienda è benper battere i target per il terzo anno di fila, in quanto beneficia di un continuo aumento della quota nel redditizio mercato domestico e dell’espansione estera. Con un cauto consensus e azioni che trattano a forte sconto sui peer, Exane ritiene che questo sia un attraente punto di ingresso.