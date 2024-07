Voto von der Leyen il suo discorso | Stop spargimento di sangue a Gaza rischio franchi tiratori alle 13 la votazione

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ilper la rielezione di Von deravverrà oggi. Ursula attende l'esito dellache si svolgerà oggi13 per capire se sarà rieletta per altri cinque anni oppure no. Di certo non si può sottovalutare la sentenza della Corte Ue di ieri, che l'ha di fatto condannata a pagare le spe