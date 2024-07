Von der Leyen | sul Green Deal né retromarcia né rilancio

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 18 luglio 2024) Durante il suo discorso nella plenaria del Parlamento europeo, prima del voto sulla sua riconferma alla presidenza della Commissione, Ursula von der, ha fatto solo due brevi accenni al "", innanzitutto confermando che sarà attuato nelle sue parti che sono già state adottate nella legislazione europea, e che saranno mantenuti i suoi obiettivi già fissati, ma con "pragmatismo", ha avvertito.Ma ha anche annunciato che in futuro l'accento sarà posto sull'industria e la competitività dell'economia europea e sulla riduzione degli oneri burocratici per le imprese, e che presenterà un nuovo "Clean Industrial" ("Patto per l'industria pulita"), se verrà confermata dall'Aula.