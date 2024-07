Vivresti in un monolocale da 20 metri quadri? Ora è legale grazie al Decreto Salva Casa

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Mettetevi comodi, ma non troppo: con il2024, il governo riduce la superficie minima abitabile per i monolocali. La superficie minima per undestinato a una persona è stata ridotta da 28 a 20quadrati, mentre se le persone che ci devono abitare sono due, la superficie minima abitabile passa