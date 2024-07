Vitali Daiichi Sankyo Italia | Inovazione ed educazione alla prevenzione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (Adnkronos Salute) - “Come azienda siamo impegnati quotidianamente in innovazione ed, a sviluppare trattamenti terapeutici per la cura dei pazienti oncologici e a lavorare con gli stakeholder per far arrivare il prima possibile questi trattamenti e cronicizzare queste malattie. Abbiamo però una grande responsabilità, che non si deve fermare allo sviluppo di farmaci innovativi”. Si tratta di “avere una visione in cui c'è unache diventa un'altra arma di cura. Proprio per questo abbiamo deciso di sostenere questa campagna di Fondazione Aiom, di fare squadra”.