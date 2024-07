Villaricca scontro auto e scooter in via Palermo | ferita una donna

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un nuovo e grave incidente è avvenuto questa mattina in via, tristemente nota come l’arteria killer di. Un’e unosono entrati in collisione, causando il ferimento di una giovane. L’uomo alla guida dell’ha subito prestato soccorso alla vittima. A darne notizia è Il Mattino.L'articoloin viaunaTeleclubitalia.