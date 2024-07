VIDEO – Speciale Calciomercato l’ora di Zielinski! Chi il prossimo? | Inter Chat

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 con il nostroinsui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. Questa la puntata andata in diretta oggi. INdiventa, il format pensato per commentare tutte le notizie di mercato nerazzurre di giornata fino alla fine della sessione estiva. Uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Nella puntata di oggi non può mancare un piccolo commento sull’amichevole di ieri contro il Lugano, in cui la new entry Mehdi Taremi si è subito messa in mostra con una doppietta.