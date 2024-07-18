Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 20:30 (Di giovedì 18 luglio 2024) Viabilità 18 LUGLIO ORE 20.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 19:45 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO VIA ARDEATINA CHIUSA PER INCENDIO ALL’ALTEZZA DI SPREGAMORE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO ANULARE CODE E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA AURELIA E TRIONFALE E CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E DIRAMAZIONE ROMA SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE SULLA ROMA FIUMICINO DALLA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO E ALL’ALTEZZA DI VIA MELLA MAGLIANA IN SENSO OPPOSTO CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA CODE PER TRAFFICO INTENSO POI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DREZIONI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ 18 LUGLIO ORE 19. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO VIA ARDEATINA CHIUSA PER INCENDIO ALL’ALTEZZA DI SPREGAMORE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO ANULARE CODE E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA AURELIA E TRIONFALE E CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E DIRAMAZIONE ROMA SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE SULLA ROMA FIUMICINO DALLA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE RACCORDO E ALL’ALTEZZA DI VIA MELLA MAGLIANA IN SENSO OPPOSTO CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA CODE PER TRAFFICO INTENSO POI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DREZIONI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 18:45 - VIABILITÀ 18 LUGLIO ORE 18. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO VIA ARDEATINA CHIUSA PER INCENDIO ALL’ALTEZZA DI SPREGAMORE NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO ANULARE CODE E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E CASILIA E RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA CODE SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E APRILIA IN DIREZIONE LATINA CODE PER TRAFFICO INTENSO POI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DREZIONI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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