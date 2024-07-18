Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 19:15 (Di giovedì 18 luglio 2024) Viabilità 18 LUGLIO ORE 19.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 18:45 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO VIA ARDEATINA CHIUSA PER INCENDIO ALL’ALTEZZA DI SPREGAMORE NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO ANULARE CODE E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E CASILIA E RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA CODE SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E APRILIA IN DIREZIONE LATINA CODE PER TRAFFICO INTENSO POI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DREZIONI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 18:15 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO VIA ARDEATINA CHIUSA PER INCENDIO ALL’ALTEZZA DI SPREGAMORE NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO ANULARE CODE E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E CASILIA E RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA CODE SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E APRILIA IN DIREZIONE LATINA CODE PER TRAFFICO INTENSO POI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DREZIONI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 17:45 - VIABILITÀ 18 LUGLIO ORE 17. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO ANULARE CODE E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E CASILIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA CODE SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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