Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 17:45 (Di giovedì 18 luglio 2024) Viabilità 18 LUGLIO ORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO ANULARE CODE E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E CASILIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA CODE SULLA Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 17:15 - VIABILITÀ 18 LUGLIO ORE 17. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO ANULARE CODE E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E CASILIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA CODE SULLA ROMA FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 16:30 - VIABILITÀ 18 LUGLIO ORE 16. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 FIRENZE ROMA ABBIAMO 8 KM CODE PER INCENDIO TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO ANULARE CODE E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E CODE PER INCIDENTE TRA A24 E CASILIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA CODE ANCHE SU VIA ANAGNINA TRA ANAGNINA E CASTELLACCIO NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 15:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A 1 ROMA NAPOLI TRA VALMONTONE E COLEFFERRO IN DIREZIONE NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE MENTRE SULLA A1 FIRENZE ROMA ABBIAMO CODE PER INCENDIO TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA FLAMINIA E A24 CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE LATINA CODE PER INCENDIO SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE OSTIA SU VIA APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI CAVA DEI SELCI IN DIREZIONE FRATTOCCHIE CODE ANCHE SU VIA ANAGNINA TRA ANAGNINA E CASTELLACCIO NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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