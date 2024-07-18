Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 16:30 (Di giovedì 18 luglio 2024) Viabilità 18 LUGLIO ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE Roma ABBIAMO 8 KM CODE PER INCENDIO TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE Roma CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO ANULARE CODE E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E CODE PER INCIDENTE TRA A24 E CASILIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA CODE ANCHE SU VIA ANAGNINA TRA ANAGNINA E CASTELLACCIO NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ 18 LUGLIO ORE 15. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A 1 ROMA NAPOLI TRA VALMONTONE E COLEFFERRO IN DIREZIONE NAPOLI PRESTARE ATTENZIONE MENTRE SULLA A1 FIRENZE ROMA ABBIAMO CODE PER INCENDIO TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN INTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA FLAMINIA E A24 CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE LATINA CODE PER INCENDIO SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE OSTIA SU VIA APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI CAVA DEI SELCI IN DIREZIONE FRATTOCCHIE CODE ANCHE SU VIA ANAGNINA TRA ANAGNINA E CASTELLACCIO NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 12:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO NEL COMPLESSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NELLO SPECIFICO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, SULLA ROMA-FIUMICINO SOLO SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA ALTRA ECCEZIONE LA PONTINA QUI PERMANGONO LE CODE PER LAVORI, IN DIREIZONE LATINA VENIAMO ALLO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO CHE HA COINVOLTO A ROMA LE RETI DI ATAC E DI ROMA TPL E LA REGIONNALE COTRAL L’AGITAZIONE è TERMINATA ALLE 12. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 11:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SPENTO L’INCENDIO SULLA FIRENZE-ROMA ALL’ALTEZZA DI GUIDONIA MONTECELIO, LA CIRCOLAZIONE PERMANE REGOLARE CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI APRILIA, IN DIREIZONE ROMA LA CIRCOLAZIONE è SCORREVOLE PERMANGONO LE CODE IN DIREIZONE LATINA SIAMO A CASTEL ROMANO, PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE UN AGGIORNAMENTO DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA LE USCITE APPIA DIRAMAZIONE ROMA SUD SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA SUL TRATTO URBANO CODE AL MOMENTO LOCALIZZATE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO CAMBIAMO ARGOMENTO LO SCIOPERO DI 4 ORE ANDRà AVANTI FINO ALLE 12. romadailynews
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