Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 15:30 (Di giovedì 18 luglio 2024) Viabilità 18 LUGLIO ORE 15.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 12:30 - 30 I SERVIZI SONO TORNATI REGOLARI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO NEL COMPLESSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NELLO SPECIFICO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, SULLA ROMA-FIUMICINO SOLO SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA ALTRA ECCEZIONE LA PONTINA QUI PERMANGONO LE CODE PER LAVORI, IN DIREIZONE LATINA VENIAMO ALLO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO CHE HA COINVOLTO A ROMA LE RETI DI ATAC E DI ROMA TPL E LA REGIONNALE COTRAL L’AGITAZIONE è TERMINATA ALLE 12. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 11:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SPENTO L’INCENDIO SULLA FIRENZE-ROMA ALL’ALTEZZA DI GUIDONIA MONTECELIO, LA CIRCOLAZIONE PERMANE REGOLARE CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI APRILIA, IN DIREIZONE ROMA LA CIRCOLAZIONE è SCORREVOLE PERMANGONO LE CODE IN DIREIZONE LATINA SIAMO A CASTEL ROMANO, PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE UN AGGIORNAMENTO DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA LE USCITE APPIA DIRAMAZIONE ROMA SUD SIA IN INTERNA SIA IN ESTERNA SUL TRATTO URBANO CODE AL MOMENTO LOCALIZZATE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO CAMBIAMO ARGOMENTO LO SCIOPERO DI 4 ORE ANDRà AVANTI FINO ALLE 12. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ 18 LUGLIO 2024 ORE 09. 30 PER CHI UTILIZZA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA NELLE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL CHIUSA LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE LE METRO B/B1 E C LA METRO A RESTA ATTIVA MA CON RIDUZIONI DI CORSE E CHIUSURE DI ALCUNE STAZIONI LA PROTESTA INTERESSA LA REGIONALE COTRAL: CHIUSA LA FERROVIA METROMARE LA ROMAVITERBO ATTIVA MA CON RIDUZIONI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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