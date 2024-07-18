Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 09:45 (Di giovedì 18 luglio 2024) Viabilità 18 LUGLIO 2024 ORE 09.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 09:15 - LA PROTESTA INTERESSA ANCHE LA REGIONALE COTRAL, QUINDI, LE FERROVIE METROMARE E ROMAVITERBO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . 30 ALLE 12. VIABILITÀ 18 LUGLIO 2024 ORE 08. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA POI CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA A SEGUIRE RALLENTAMENTI DALLA PONTINA ALLA ROMA-FIUMICINO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E PESCACCIO E DALLA A24 ALLA NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOLGIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SITUAZIONE INVARIATA SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCOROD A VIA DIE DUE PONTI VERSO IL CENTRO SULLA CASSIA VEIENTANA, UN INCIDENTE CAUSA CODE A PRATO DELLA CORTE, IN DIREZIONE VITERBO INFINE, SULLA STATALE PONTINA PRIME CODE DA POMEZIA NORD A VIA SPINETTI VERSO ROMA IN DIREIZONE LATINA CODE MA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO CAMBIAMO ARGOMENTO È IN CORSO LO SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI POSSIBILI DISAGI, DALLE 08. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 08:45 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . 30 PER CHI UTILIZZA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA NELLE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL DUNQUE, LIMITAZIONI O RIDUZIONI ID CORSE PER BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE E TERMINI-CENTOCELLE. LA PROTESTA INTERESSA ANCHE LA REGIONALE COTRAL, QUINDI, LE FERROVIE METROMARE E ROMAVITERBO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ 18 LUGLIO 2024 ORE 07. LA PROTESTA INTERESSA ANCHE LA REGIONALE COTRAL, QUINDI, LE FERROVIE METROMARE E ROMAVITERBO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PRIME CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA A24 E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCOROD A VIA DIE DUE PONTI VERSO IL CENTRO INFINE, SULLA STATALE PONTINA PRIME CODE DA POMEZIA NORD A VIA SPINETTI E ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, NEI DUE CASI VERSO ROMA SI SVOLGE OGGI, GIOVEDì 18 LUGLIO LO SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI POSSIBILI DISAGI, DALLE 08. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma