Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 09:15 (Di giovedì 18 luglio 2024) Viabilità 18 LUGLIO 2024 ORE 08.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 08:45 - 30 PER CHI UTILIZZA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA NELLE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL DUNQUE, LIMITAZIONI O RIDUZIONI ID CORSE PER BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE E TERMINI-CENTOCELLE. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . LA PROTESTA INTERESSA ANCHE LA REGIONALE COTRAL, QUINDI, LE FERROVIE METROMARE E ROMAVITERBO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 08:15 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral . VIABILITÀ 18 LUGLIO 2024 ORE 07. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PRIME CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA A24 E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCOROD A VIA DIE DUE PONTI VERSO IL CENTRO INFINE, SULLA STATALE PONTINA PRIME CODE DA POMEZIA NORD A VIA SPINETTI E ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, NEI DUE CASI VERSO ROMA SI SVOLGE OGGI, GIOVEDì 18 LUGLIO LO SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI POSSIBILI DISAGI, DALLE 08. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 07:30 - 30 PER CHI UTILIZZA IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA NELLE RETI GESTITE DA ATAC E DA ROMA TPL DUNQUE, LIMITAZIONI O RIDUZIONI ID CORSE PER BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE E TERMINI-CENTOCELLE. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PRIME CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA A24 E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCOROD A VIA DIE DUE PONTI VERSO IL CENTRO INFINE, SULLA STATALE PONTINA PRIME CODE DA POMEZIA NORD A VIA SPINETTI E ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, NEI DUE CASI VERSO ROMA SI SVOLGE OGGI, GIOVEDì 18 LUGLIO LO SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI POSSIBILI DISAGI, DALLE 08. romadailynews
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