Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 08:45 (Di giovedì 18 luglio 2024) Viabilità 18 LUGLIO 2024 ORE 08.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 08:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PRIME CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA A24 E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCOROD A VIA DIE DUE PONTI VERSO IL CENTRO INFINE, SULLA STATALE PONTINA PRIME CODE DA POMEZIA NORD A VIA SPINETTI E ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, NEI DUE CASI VERSO ROMA SI SVOLGE OGGI, GIOVEDì 18 LUGLIO LO SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI POSSIBILI DISAGI, DALLE 08. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 07:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PRIME CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA A24 E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCOROD A VIA DIE DUE PONTI VERSO IL CENTRO INFINE, SULLA STATALE PONTINA PRIME CODE DA POMEZIA NORD A VIA SPINETTI E ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, NEI DUE CASI VERSO ROMA SI SVOLGE OGGI, GIOVEDì 18 LUGLIO LO SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI POSSIBILI DISAGI, DALLE 08. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2024 ore 20:30 - CLAUDIO VELOCCIA 18,20 PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TIBURTINA E ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANJDE RACCORDO ANJULARE CON DIFFICOLTA SI IMMISSIONE NELLO STESSO IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA ALTEZZA PORTONACCIO PERCORRENDO LA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA ISACCO NEWTON E LA MAGLIANA DIREZIONE EUR IN VIA AURELIA SI RALLENTA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI A TORVAIANICA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE A POMEZIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NELLE DUE DIREZION Servizio fornito da Astral . romadailynews
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