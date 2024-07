Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2024 ore 08 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2024)18 LUGLIOORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE PRIME CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA A24 E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCOROD A VIA DIE DUE PONTI VERSO IL CENTRO INFINE, SULLA STATALE PONTINA PRIME CODE DA POMEZIA NORD A VIA SPINETTI E ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA, NEI DUE CASI VERSOSI SVOLGE OGGI, GIOVEDì 18 LUGLIO LO SCIOPERO DI 4 ORE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI POSSIBILI DISAGI, DALLE 08.30 ALLE 12.