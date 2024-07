Venezia bambina di un anno dimenticata in auto dal padre | muore dal caldo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tragedia a Marcon, nelno: unadi unè morta dopo essere rimasta chiusa insotto il sole per alcune ore. Secondo una prima ricostruzione, riportata dall’Ansa, la piccola sarebbe stataall’interno dell’mobile dal. Quando l’uomo è tornato all’parcheggiata si è accorto della piccola e della tragedia, chiamando i soccorsi. L’ambulanza del 118 è intervenuta subito sul posto, ma per laera ormai troppo tardi: è stata portata al pronto soccorso ma non c’è stato nulla da fare. L’Usl 3 sta assistendo dal punto di vista psicologico i genitori, ma ha riferito di non poter fornire ulteriori dettagli su quanto avvenuto, anche a tutela della stessa famiglia. L'articolodi unindaldalLA NOTIZIA.