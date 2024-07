Venezia appalti e corruzione | Boraso si è dimesso da assessore

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 18 luglio 2024) (Adnkronos) – Si èdal carcere Renato, l'alla mobilità diarrestato due giorni fa per lo scandaloal Comune della laguna. "Il mio assistito ha firmato le sue dimissioni definitive e irrevocabili e me la ha consegnate. Io domani mattina le depositerò in Comune a”, ha fatto sapere l’avvocato