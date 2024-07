Ursula riconfermata ma i cittadini Ue non la vogliono FdI tiene il punto e pensa al prossimo commissario

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dopo un discorso assai ecumenico durato poco più di un’ora, caricato forse di eccessive aspettative, visto che certamente non sarà ricordato tra i più memorabili ascoltati nella plenaria di Strasburgo,Von der Leyen, con 401 voti viene rieletta presidente della Commissione per i prossimi cinque anni. Singolare che la maggioranza “certa” su cui avrebbe dovuto contare la presidente designata che comprendeva apsocialisti liberali e popolari fosse proprio di 401. Ma è evidente che si tratta di una semplice coincidenza numerica, perché la presidente è stata eletta proprio grazie ai voti dei Verdi, che cinque anni fa non la votarono, anche se proprio il tema del green deal fu la vera architrave della politica europea. Segui su affaritaliani.it