Ue | Meloni ‘votato no a Von der Leyen contrari a merito e metodo’

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – "Fdi ha deciso di non votare per la riconferma di Ursula von deralla presidenza della Commissione europea: siamo rimasti coerenti con la posizione espressa nel Consiglio europeo di non condivisione del metodo e del. Questo non comprometterà la collaborazione che il governo italiano e la Commissione europea hanno già dimostrato di saper portare avanti su molte materie, come per esempio la materia della migrazione. Voglio approfittare per fare comunque gli auguri di buon lavoro a Ursula von der". Così la premier Giorgiain un video in cui spiega la scelta di Fdi a Strasburgo.