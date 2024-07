Turista aggredito dall’orsa Fugatti ordina l’abbattimento L’ira degli animalisti | Ricorso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il presidente della Provincia autonoma di Trento Mauriziohatodi un’orsa, ritenuta responsabile dell’aggressione ai danni di unfrancese. Il governatore ha inoltre incaricato il Corpo forestale Trentino di "operare il monitoraggio intensivo dell’area ove si è verificata l’aggressione, al fine di assicurare la massima tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica". Si tratterebbe di una femmina accompagnata da tre piccoli "più volte protagonista di incontri ravvicinati in aree agricole confinanti con aree urbanizzate". Ieri mattina, undi 43 anni è statoda un plantigrado mentre correva in località Naroncolo, nel Comune di Dro, riportando ferite agli arti, guaribili in 20 giorni. "Il nostro ufficio legale è già al lavoro per impugnare questanza", annuncia la Lav.