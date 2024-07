Trasparente con ricami floreali e tonalità a contrasto La giacca kimono è il capo più inaspettato e chic dell' Estate 2024 Per la sera o una cerimonia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 18 luglio 2024) Non si vive di solo minimalismo. Ogni tanto, infatti, c’è bisogno di una marcia in più, di unparticolare e originale capace di attrarre gli sguardi altrui e di rivoluzionare ogni look. Nell’, quell’item è ladonna.animalier: 5 modi di indossare il maculato con stile X Unspalla dall’origine lontana e dalla storia antichissima, entrato di diritto nell’olimpoe iconea moda.