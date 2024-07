Traffico Roma del 18-07-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Luceverdevai trovati dalla redazione di Aurelia Antica la polizia locale Ci segnala code per incidente in prossimità di largo Don Luigi Guanella sullaFiumicino codatra l’uscita per via della Magliana Trastevere e il ponte della Magliana direzione Eur in via del Foro Italico coda pertra l’uscita per Corso di Francia e via Salaria direzione San Giovanni fuori raccordo in via Ardeatina a causa di un incendio è chiuso il tratto stradale tra via di Santa fumia a via della solfarata conFermo in coda nelle due direzioni edifil ricordiamo che sulla tangenziale est 26 di luglio rimane chiusa la rampa da via Prenestina per immettersi sulla tangenziale mentre è riaperta l’uscita a Casilina Pigneto in direzione del Foro Italico E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.