Traffico Roma del 18-07-2024 ore 17 | 30

(Di giovedì 18 luglio 2024) Luceverdeveri trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare il rallentamenti e code a tratti pere anche per i lavori lungo la carreggiata esterna tra le uscite per Fiumicino e via in carreggiata interna si rallenta pertra le uscite Nomentana e Prenestina & via del Foro Italico coda pertra l’uscita per Corso di Francia e via Salaria direzione San Giovanni abbastanza ha sostenuto ilin città asoprattutto nelle zone centrali della capitale fuori raccordo lungo la Pontina si rallenta tra Spinaceto e via di Decima direzione Latina a causa della rimozione di un incidente in via Cristoforo Colomborallentato in uscita datra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia e per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitoluceverde.