Traffico Roma del 18-07-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Bentrovati da la redazione sul grande raccordo anulare segnalato incidente lungo la carreggiata interna che sta provocando una coda tra le uscite per Torraccia Casal Monastero San Basilio e Casilina a Torrevecchia in programma questa sera dalle ore 19 fino alle 20 una fiaccolata per ricordare la morte di Manuela petrangeli con partenza da piazza Clemente XI per arrivare in via Angelo Maj possibili deviazioni o limitazioni per le linee 4649 e 907 Viale Trastevere lavori notturni di scavo per alcune modifiche stradali fino al 2 agosto dalle 21 alle 6 divieto di transito a Piazza Ippolito Nievo a Largo Bernardino da Feltre in direzione di Ponte Garibaldi alla Magliana per potature possibili temporanee chiusure in via Fulda fino al 25 luglio che per lavori è chiusa la stazione Spagna della metro a la ...