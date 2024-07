Tennis Olimpiadi Parigi 2024 | tutte le coppie del doppio maschile Sinner Musetti sfidano Alcaraz Nadal

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) Prosegue il countdown in vista dei Giochi Olimpici di, che scatteranno ufficialmente il 26 luglio con la Cerimonia d’Apertura anche se le prime competizioni andranno in scena già a partire dal 24 luglio. Sul fronte italiano c’è grande attesa in questa edizione per il, mai così forte e competitivo in quasile specialità del programma a cinque cerchi. La spedizione azzurra sogna una medaglia nelcon leJannik/Lorenzoe Andrea Vavassori/Simone Bolelli. Entrambe queste formazioni possono ambire al podio sulla terra del Roland Garros, nonostante una concorrenza che si annuncia particolarmente temibile anche a causa della presenza di alcuni top10 in singolare (comed’altronde).