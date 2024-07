Temptation Island 2024 | le anticipazioni e coppie della quarta puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 18 luglio 2024): le, 18 luglio Stasera, giovedì 18 luglio, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ladi, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia giunto all’undicesima edizione. Anche in quest’anno,di età compresa tra i 20 e i 35 anni, senza figli in comune e non sposate, metteranno alla prova il loro amore, vivendo per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), lesi riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nelladi oggi se ne vedranno delle belle. Uno dei fidanzati si vedrà costretto a chiedere un falò di confronto anticipato alla propria fidanzata.